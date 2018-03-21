استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأربعاء

الصاوي أحمد استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، الأربعاء، وفق تجار.وسجلت الطماطم 3 إلى 4 جنيهات والفاصوليا تراوحت من من 15 إلى 18 جنيها.وأكد التجار في أسواق التجزئة لـ"المال" أن أسعار الباذنجان الرومي 4 والأبيض 8 جنيهات،والبسلة 8 جنيهات والفلفل البلدي/الرومي من 6

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، الأربعاء، وفق تجار.

وسجلت الطماطم 3 إلى 4 جنيهات والفاصوليا تراوحت من من 15 إلى 18 جنيها.

وأكد التجار في أسواق التجزئة لـ”المال” أن أسعار الباذنجان الرومي 4 والأبيض 8 جنيهات،والبسلة 8 جنيهات والفلفل البلدي/الرومي من 6 جنيهات إلى 8 والسبانخ سجلت 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البطاطس سجلت 3 جنيهات والخيار 6 جنيهات والبصل من 3.5 إلى 4 جنيهات، والثوم الخزين البلدي من 20 إلى 25 والثوم الأخضر 3.5جنيه إلى 5 جنيهات والجزر من 6 إلى 7 جنيهات، القلقاس من 6 إلى 8 جنيهات والفلفل ألوان تراوح بين 13 إلى 15 جنيها بدلا من 12 جنيها قبل أيام.

وأشار التجار إلى أن القرنبيط تراوح من 3 إلى 8 والكرنب من 5 إلى 10جنيهات،والكوسة من 2.5 إلى 6 والملوخية من 2 إلى 2.5 جنيه للرابطة وورق عنب من 20 إلى 22 للكيلو والبطاطا من 4 إلى 6 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الموز البلدي تراوح بين 6.5 إلى 7.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه الأسبوع الماضي، والفراولة سجلت 7.5 جنيها بدلا من 8.5 قبل أيام.

وأوضح -التجار – أن سعر الرمان سجل 8 جنيهات والجوافة تراوحت بين 3.5 إلى 7 جنيهات والتفاح المستورد تراوح من 25 جنيها إلى 28 جنيها والكانتالوب تراوح من 6 إلى 7 جنيهات.

