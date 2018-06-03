استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا فى بعض الأصناف، اليوم الأحد، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه، والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومى والبلدى 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 12 إلى 15 جنيها. وأكد تجار فى الأسواق أن سعر البامية 10 جنيهات، والملوخية من ج

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا فى بعض الأصناف، اليوم الأحد، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه، والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومى والبلدى 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 12 إلى 15 جنيها.



وأكد تجار فى الأسواق أن سعر البامية 10 جنيهات، والملوخية من جنيه إلى 2.5 للرابطة، بدلا من 2.5 الأسبوع الماضى، والبقدونس والجرجير جنيه أيضا، والكوسة 5، والفاصوليا 6، والجزر 3.5 جنيه.



وأوضحوا أن سعر العنب الأحمر يتراوح بين 6.5 و 10 جنيهات، والأخضر من 3.5 إلى 5 جنيهات بدلا من 10 و15 جنيها الأسبوعين الماضيين، والبطيخ من 12 إلى 25 جنيها للواحدة، والمشمش 12 جنيها، والخوخ 10 جنيهات، والكنتالوب 3.5، والتفاح البلدى 5 إلى 8 جنيهات، والمستورد بـ18 جنيها.