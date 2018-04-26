استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. الخميس

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، استقرارًا ببورصة السوق، وتراوحت الطماطم بين 4 و5 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدي 6 إلى 8، والرومي 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 15 جنيهًا في…

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، استقرارًا ببورصة السوق، وتراوحت الطماطم بين 4 و5 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدي 6 إلى 8، والرومي 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 15 جنيهًا في المتوسط.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والبصل الجديد 2.5، الملوخية 6 جنيهات، والقلقاس 6، والسبانخ 4، والفاصوليا 7 جنيهات، والكوسة 4، و”البسلة” 7، والبامية 30.

وأوضحوا أن سعر الليمون 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 5، والجزر 4.5، والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.

وعلى مستوى الفاكهة يتراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 28، والأصفر 23، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، فيما تراجع سعر كيلو الموز ليسجل 5 جنيهات بدلا من 10 و12 جنيهًا خلال الفترة الماضية.