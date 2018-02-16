اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. الجمعة

الصاوي أحمداستقرّت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة، وفقًا للتجار؛ بسبب زيادة معدلات طرح الخضراوات بالأسواق خلال العروة الشتوية.وأكد التجار، لـ"المال"، أن الطماطم سجلت 2.5 جنيه، والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.وأوضحوا أن الكوسة سجلت 5 جنيهات،
6:25 م, الجمعة, 16 فبراير 18 6:25 م, الجمعة, 16 فبراير 18

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الصاوي أحمد

استقرّت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة، وفقًا للتجار؛ بسبب زيادة معدلات طرح الخضراوات بالأسواق خلال العروة الشتوية.

وأكد التجار، لـ”المال”، أن الطماطم سجلت 2.5 جنيه، والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

وأوضحوا أن الكوسة سجلت 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والفلفل 8 جنيهات، و”البسلة” 6، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات، والثوم البلدي 20.

ولفتوا إلى أن الملوخية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان الرومي و”العروس” 5 جنيهات، والجزر 4، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والقلقاس 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة استقرارًا، وسجلت الأسواق 5 جنيهات لكيلو البرتقال، و4 لليوسفي، والتفاح الأمريكي 22، والجوافة 7، والليمون 10 جنيهات، والموز البلدي 8.5.

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