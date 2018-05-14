استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. الإثنين

الصاوي أحمد: واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة أستقرارها فى السوق اليوم الإثنين، وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلي 3 جنيهات ، والبطاطس 3.5 والخيار 4 والفلفل البلدى 5 جنيهات والفلفل الرومى 5 جنيهات والفلفل الألوان12 جنيها. وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ "المال"…

الصاوي أحمد:

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة أستقرارها فى السوق اليوم الإثنين، وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلي 3 جنيهات ، والبطاطس 3.5 والخيار 4 والفلفل البلدى 5 جنيهات والفلفل الرومى 5 جنيهات والفلفل الألوان12 جنيها.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ “المال” أن سعر البصل الأحمر3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبصل الجديد 2 جنيه والملوخية 5 إلي 6 جنيهات والقلقاس 5، والفاصوليا 6، والكوسة 6 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات والبامية 15 جنيها.

وأوضحوا أن سعر الليمون 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 4 الباذنجان “العروس” 6 الثوم 8 الجزر 7 وورق العنب 12 والبطاطا 3 جنيهات.



وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 3.5 إلي 5 جنيهات والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى 10 والمشمش 10 جنيها، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ 7.5 والبلح من 6 إلى 7، والموز 6.5 جنيهات بينما يبلغ سعر العنب البناتي .

