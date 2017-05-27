استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة أول أيام رمضان

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا فى تعاملات أول أيام شهر رمضان المبارك، ليتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبطاطس من 2 إلى 2.75 جنيه وفقا لتجار فى محافظة الجيزة.

وتشهد الأسواق حاليا هدوءا نسبيا فى حركة البيع والشراء مع قيام الأسر بشراء احتياجاتها المختلفة خلال الأيام الماضية طبقا لتأكيدات هؤلاء التجار لـ “المال”.

وأكد التجار أن البصل سجل من 1.75 إلى 2.75 جنيه والكوسة من6 إلى 7 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان البلدى 2.5 جنيه والخيار من 5 إلى 6 جنيهات، وسجل كيلو البرتقال من 5.25 الي 7.5 جنيه.

وبلغت أسعار كل من الفلفل الرومي والكوسة 8 جنيهات للكيلو لكل صنف والملوخية 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات دون تغيير والفلفل الألوان تراوح من 12 إلى 13جنيهًا، والباذنجان الأبيض “العروس ” تراجع لـ 4 جنيهات، وورق العنب 12 جنيهًا والبامية 20.

وأوضح التجار أن أسعار الفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والثوم الصيني 10 جنيهات، والبلدى 20 جنيها، والليمون 20،

وأوضحوا أن أسعار البرقوق البلدى 20 جنيها والمستورد 35 والعنب البلدي البناتي بـ 15جنيها ،والمشمش ١٠جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر البطيخ للواحدة يتراوح بين 15 حتى 30 جنيها والخوخ بـ6 جنيهات والكانتالوب يتراوح بين 5 حتى 7 جنيهات.