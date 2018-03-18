استقرار أسعار الخضراوات في أسواق الأحد

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضروات استقرارا في الأسواق اليوم الأحد نتيجة زيادة معدلات المحاصيل حاليا . وأكد التجار لـ"المال " أن سعر الطماطم تراوح من 2.5 إلي 3.5 جنيها والبطاطس 3 جنيهات والخيار 6 جنيهات والبصل من 3.5 إلي 4 جنيهات .وأوضح التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10جنيهات

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضروات استقرارا في الأسواق اليوم الأحد نتيجة زيادة معدلات المحاصيل حاليا .

وأكد التجار لـ”المال ” أن سعر الطماطم تراوح من 2.5 إلي 3.5 جنيها والبطاطس 3 جنيهات والخيار 6 جنيهات والبصل من 3.5 إلي 4 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10جنيهات والثوم الخزين البلدي من 20 إلى 25 والثوم الأخضر 3.5جنيه والجزر من 6 إلى 7 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي من 5 إلى 8جنيهات والقلقاس من 6 إلى 8 جنيهات، والليمون من 10 إلى 12والباذنجان البلدي 4 إلي 5 جنيهات ،والباذنجان الأبيض /العروس من 5 إلى 8جنيهات .

ولفت التجار إلى أن السبانخ سجلت 8 جنيهات والفاصوليا من 20 إلى 22 جنيها و الفلفل ألوان من 9 إلى 13 القرنبيط من 3 إلى 8 والكرنب من 5 إلى 10جنيهات، والكوسة من 2.5 إلى 6 والملوخية من 2 إلى 2.5 جنيه للرابطة وورق عنب من 20 إلى 22 للكيلو والبطاطا من 4 إلي 6 جنيهات .

وسجلت أسعار البرتقال 6.5 واليوسفي 5 والموز 10والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 25 جنيها للكيلو والجوافة من 2.5 إلى 5 جنيهات.