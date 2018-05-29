استقرار أسعار الخضار وتراجع الفاكهة

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضار والفاكهة استقرارها فى الأسواق -اليوم الثلاثاء- وسجلت الطماطم 3.5 جنيه فى المتوسط والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والخيار 5 جنيهات، والبطاطس 3.5 جنيه،والفلفل الألوان 15.وأكد تجار فى الأسواق، أن سعر البامية انخفض مسجلا 12 جنيها بدلا من 14 الأسبوع الماضى، والفلفل الرومى 6 جن

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضار والفاكهة استقرارها فى الأسواق -اليوم الثلاثاء- وسجلت الطماطم 3.5 جنيه فى المتوسط والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والخيار 5 جنيهات، والبطاطس 3.5 جنيه،والفلفل الألوان 15.

وأكد تجار فى الأسواق، أن سعر البامية انخفض مسجلا 12 جنيها بدلا من 14 الأسبوع الماضى، والفلفل الرومى 6 جنيهات،والملوخية من 2.5 للرابطة إلى 4.5، والكوسة 5، والفاصوليا ارتفعت لـ8 جنيهات بدلا من 6 والجزر 3.5.

وأوضح التجار أن سعر العنب تراجع لـ10 جنيهات بدلا من 12، والبطيخ بـ 25 جنيها للواحدة، والتفاح البلدى 10 جنيهات،والمشمش 12، والخوخ من 5 إلي 7.5، والكنتالوب 5،إلى 6 جنيهات،والمستورد 18 جنيها.