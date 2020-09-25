استقرار أسعار الخضار وانخفاض الفاكهة الجمعة 25-9-2020

استقرت أسعار الخضار وانخفضت الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 25-9-2020 وتراوح الرمان بين 3.5 إلي 5 جنيهات مقابل 6.6 أمس، والطماطم تأرجحت بين 2.5 إلي 3.5 جنيه، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 6، والفلفل 8 جنيهات، والخيار الصوب 8 جنيهات أيضا طبقا لعدد من التجار.

ونوه التجار إلي أن الخيار البلدي سجل 5 جنيهات، وورق العنب 30 جنيها، والكوسة 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة، والباذنجان العروس الأبيض والأسود 5 جنيهات.

وذكر التجار أن الفلفل الألوان تراوح بين 20جنيه إلي 28جنيه و البلح البرحي انخفض الي 15جنيها مقابل 30جنيه والمشمش من 15جنيه إلي 20 ،و الفاصوليا 20جنيه والباذنجان الرومي من 2.5إلي 4جنيهات والبامية من 15إلي 20 ،والثوم الأحمر 35جنيه والابيض 32، والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة الي 2.

وافاد التجار أن سعر الفلفل الحامي تراوح بين 5إلي 8جنيه ،الباذنجان المخدد من 6إلي 7جنيهات، والكرنب8جنيهات للواحدة، في أسواق التجزئة والليمون من 6.5الي 8جنيهات للكيلو .

وأضاف التجار إلي أن المانجو الفص من 40إلي 60جنيه والعويس 30إلي 35و التفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 الكمثري 12جنيه و التين 10إلي 12جنيه والموز المستورد 25جنيه .

و نوه التجار إلي أن سعر البرقوق 20 ،و العنب البناتي أحمر -أخضر من 7.5الي 10 والعنب البلدي من 5إلي 6.5والكنتالوب10جنيه والبطيخ من 30جنيه الي 50جنيه .

و أضاف التجار أن سعر الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17جنيه والبلدي 15،ومانجو زبدية من 15إلي 17جنيه،و الجوافة الفلاحي 7.5إلي 8 ،والرمان من 5جنيهات الي 6.5 والمانجو نعومي 20جنيه .

ورق عنب : 30جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيه

الباذنجان المخدد: 7جنيهات

الليمون: 6.5جنيها

فلفل رومي : 8جنيه

فلفل ألوان : 20جنيه

بامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات

الخضرة: 50قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25جنيه

موز بلدي :17جنيهات

العنب البناتي الأحمر :10جنيها

العنب البناتي الأخضر:15جنيها

العنب البلدي: 6.5جنيهات

البرقوق:20جنيه

التفاح الأصفر والأخضر: 20جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 20جنيهًا

بلح برحي : 30جنيهًا

أناناس : 30جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20إلي 45جنيه

الكنتالوب:10جنيهات