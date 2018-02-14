اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الخضار والفاكهة

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارها بالسوق القطاعي، مقارنة مع أمس، فتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات، والبصل 2 إلى 3 والبطاطس بـ2 جنيه 3 جنيهات أيضا وفقا لتجار فى الأسواق.وأكد التجار أن سعر الكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات، والطماطم "الشيري" 6.5،
2:17 م, الأربعاء, 14 فبراير 18 2:17 م, الأربعاء, 14 فبراير 18

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الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارها بالسوق القطاعي، مقارنة مع أمس، فتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات، والبصل 2 إلى 3 والبطاطس بـ2 جنيه 3 جنيهات أيضا وفقا لتجار فى الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات، والطماطم “الشيري” 6.5، والجزر 5 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والفلفل 6 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والليمون من 10 إلى 14 جنيها ووالفلفل الألوان 13 جنيها.

وسجل سعر البرتقال اليوسفى 3.5 جنيه وأبوصرة بـ5 جنيهات، والتفاح الأمريكى 25 جنيها والجوافة بـ5 جنيهات.

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