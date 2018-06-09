استقرار أسعار الخضار والفاكهة 24 رمضان

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا فى السوق، اليوم السبت وسجلت الطماطم 3.5 جنيه في المتوسط، والبطاطس 4.5 جنيه والخيار 6 جنيهات مؤخرا، والفلفل البلدى 6 جنيهات،والرومى 6 جنيهات،والألوان 8جنيهات. وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أن سعر البصل 3.5 جنيه، والملوخية من جنيه

الصاوى أحمد



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا فى السوق، اليوم السبت وسجلت الطماطم 3.5 جنيه في المتوسط، والبطاطس 4.5 جنيه والخيار 6 جنيهات مؤخرا، والفلفل البلدى 6 جنيهات،والرومى 6 جنيهات،والألوان 8جنيهات.



وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل 3.5 جنيه، والملوخية من جنيه ونصف إلى 2.5 للربطة،والفاصوليا 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والبامية 10 جنيهات.



وأوضحوا أن سعر الليمون 20 جنيها،والباذنجان الرومى 2 جنيه والباذنجان “العروس” 2.5 جنيه والثوم 12 جنيها، والجزر 4 جنيهات، وورق العنب 12 جنيها وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه للواحدة.



وعلى مستوى الفاكهة سجل سعر البرتقال الصيفى 4 جنيهات، والتفاح البلدي 8 جنيهات، والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ 12 جنيها ،والمشمش 15 جنيها والكنتالوب من 3.5 إلى 6 جنيهات، والبلح من 6 إلى 7، والموز 7.5 جنيه، والبطيخ يتراوح سعره بين 15 و35 للواحدة.

