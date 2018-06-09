الصاوى أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا فى السوق، اليوم السبت وسجلت الطماطم 3.5 جنيه في المتوسط، والبطاطس 4.5 جنيه والخيار 6 جنيهات مؤخرا، والفلفل البلدى 6 جنيهات،والرومى 6 جنيهات،والألوان 8جنيهات.
وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل 3.5 جنيه، والملوخية من جنيه ونصف إلى 2.5 للربطة،والفاصوليا 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والبامية 10 جنيهات.
وأوضحوا أن سعر الليمون 20 جنيها،والباذنجان الرومى 2 جنيه والباذنجان “العروس” 2.5 جنيه والثوم 12 جنيها، والجزر 4 جنيهات، وورق العنب 12 جنيها وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه للواحدة.
وعلى مستوى الفاكهة سجل سعر البرتقال الصيفى 4 جنيهات، والتفاح البلدي 8 جنيهات، والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ 12 جنيها ،والمشمش 15 جنيها والكنتالوب من 3.5 إلى 6 جنيهات، والبلح من 6 إلى 7، والموز 7.5 جنيه، والبطيخ يتراوح سعره بين 15 و35 للواحدة.
استقرار أسعار الخضار والفاكهة 24 رمضان
الصاوى أحمد