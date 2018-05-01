استقرار أسعار الخضار والفاكهة و4 جنيهات للبصل الخزين

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا فى السوق - اليوم الثلاثاء - وتراوحت الطماطم بين4 و7جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 6 إلى 10، والرومى من 6إلى 12 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها إلى 24جنيها فى المتوسط.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"الم

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا فى السوق – اليوم الثلاثاء – وتراوحت الطماطم بين4 و7جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 6 إلى 10، والرومى من 6إلى 12 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها إلى 24جنيها فى المتوسط.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال” أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والأصفر 2.5، الملوخية من 6 الى 7 جنيهات، والقلقاس 6، والسبانخ 4.5 والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات، والكوسة 4 إلى 5 جنيهات و”البسلة”من 6إلى 8، والبامية 30.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 5، والجزر 4.5 إلى 7 والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات والبلح من 6إلى 7جنيهات، فيما تراجع سعر كيلو الموز ليتراوح بين 5 جنيهات إلى 6.5 بدلا من 10 و12 جنيهًا خلال الفترة الماضية.