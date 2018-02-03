استقرار أسعار الخضار والفاكهة.. و2.5 للبصل الجديد

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق -السبت - وتراوحت الطماطم ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والبصل الجديد بـ2.5 و"الخزين "بـ 4 جنيهات والبطاطس بـ2.5 جنيها ،وفقا لتجار في أسواق التجزئة.وأكدوا أن سعر البسلة 6 جنيهات والفاصوليا بـ6 جنيهات والباذنجان "ال

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق -السبت – وتراوحت الطماطم ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والبصل الجديد بـ2.5 و”الخزين “بـ 4 جنيهات والبطاطس بـ2.5 جنيها ،وفقا لتجار في أسواق التجزئة.

وأكدوا أن سعر البسلة 6 جنيهات والفاصوليا بـ6 جنيهات والباذنجان “العروس ” بـ 4 جنيهات ،الرومي بـ2.5 جنيها، الفلفل الرومي /البلدي 6 جنيهات، والليمون 10جنيهات، والكرنب من 4 حتى 10 جنيهات للواحدة حسب الحجم، والفلفل الألوان من 7 إلى 12 جنيها.

كما شهدت الفاكهة استقرارا أيضا، وسجل كيلو البرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفى 3.5 جنيه والتفاح المستورد بين 17 و20 جنيها، والموز البلدى 10 و12 جنيها، والمانجو 15 و20، والفراولة 8 جنيهات.