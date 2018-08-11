اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الخضار والفاكهة.. والتين بـ15 جنيهًا

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت استقرارا فى بورصة السلع، وسجل كيلو الطماطم والبصل 4 جنيهات والفلفل الرومي /البلدي 5 جنيهات، والألوان 24 جنيها. وأكد تجار تجزئة فى الأسواق، أن سعر الكوسة 8 جنيهات، والبامية 13، الخيار 6.5،…

1:53 م, السبت, 11 أغسطس 18 1:53 م, السبت, 11 أغسطس 18

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الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت استقرارا فى بورصة السلع، وسجل كيلو الطماطم والبصل 4 جنيهات والفلفل الرومي /البلدي 5 جنيهات، والألوان 24 جنيها.

وأكد تجار تجزئة فى الأسواق، أن سعر الكوسة 8 جنيهات، والبامية 13، الخيار 6.5، الليمون 10، والثوم الأبيض 8، الثوم الأحمر 10، والباذنجان العروس يتراوح بين 3 إلى 5، والبلدي جنيهان، الملوخية 2، والجزر 4 جنيهات.

وواصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها وبلغ سعر الموز البلدي 15 جنيها، التفاح 15، والعنب البناتي 10،والتين 15 جنيها ،والمانجو السكري بـ15  والكانتالوب 6.5، التين 15، الكمثرى 15، المانجو السكرى 12، والجوافة 10. 

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