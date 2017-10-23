استقرار أسعار الخضار والفاكهة عند نفس معدلات أمس

الصاوى أحمداستقرت أسعار الخضراوات اليوم – الإثنين - عند نفس معدلاتها أمس، ليتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 4 إلي 5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات. وأكد تجار خضراوات وفاكهة أن أسعار الفاصوليا الخضراء من 5 إلي 7 جنيهات والبامية 15 جنيها، والليمون من 8 إلى

الصاوى أحمد

استقرت أسعار الخضراوات اليوم – الإثنين – عند نفس معدلاتها أمس، ليتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 4 إلي 5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.



وأكد تجار خضراوات وفاكهة أن أسعار الفاصوليا الخضراء من 5 إلي 7 جنيهات والبامية 15 جنيها، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.



وأوضحوا أن كيلو الكوسة بـ 6 جنيهات، والخيار البلدي 4 والثوم البلدي 20 جنيها، والفلفل الرومي 5 جنيهات والباذنجان البلدي و” العروس ” 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات والبطاطا 4 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.



ولفتوا إلى استقرار الفاكهة أيضا حيث سجل كيلو العنب ما بين 5 إلى 7.5 جنيه، والتفاح 20 جنيها والموز البلدي من 7.5 إلى 10 جنيهات، والمانجو الزبدية من 10 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي 10 جنيهات والبلح من 6،5 إلى 10 جنيهات والجوافة من 7 إلى 10 جنيهات.