استقرار أسعار الخضار والفاكهة.. الأربعاء

الصاوى أحمداستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق -الأربعاء- وتراوحت الطماطم ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات وفقا لتجار في أسواق التجزئة.وأكدوا أن سعر البسلة 6 جنيهات، والطماطم "الشيري" 6.5، والباذنجان 4 جنيهات.وأوضحوا أن سعر الفلفل 6 جنيهات، والف

الصاوى أحمد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق -الأربعاء- وتراوحت الطماطم ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات وفقا لتجار في أسواق التجزئة.

وأكدوا أن سعر البسلة 6 جنيهات، والطماطم “الشيري” 6.5، والباذنجان 4 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الفلفل 6 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والليمون 9 جنيهات، والكرنب من 4 حتى 10 جنيهات للواحدة حسب الحجم، والفلفل الألوان من 7 إلي 12 جنيها.

كما سجلت الفاكهة استقرارا أيضا، وسجل كيلو البرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفى 3.5 جنيه والتفاح المستورد بين 17 و20 جنيها، والموز البلدى 10 و12 جنيها، والمانجو 15 و20، والفراولة 10 جنيهات، والرمان 5 جنيهات.