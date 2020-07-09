استقرار أسعار الخرسانة الجاهزة خلال النصف الأول من العام الحالي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء عن استقرار الخرسانة الجاهزة خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة سجل قيمة 725 جنيهًا خلال شهر يونيو الماضي.

وأكد التقرير الصادر عن الإدارة انخفاض أسعار المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة خلال 12 شهرًا بنسبة 2%.

وأضاف أن سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة خلال شهر يونيو سجل 725 جنيهًا، في حين سجل المتر المكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي قيمة 740 جنيهًا، بانخفاض بلغ 15 جنيهًا

وارتفعت أسعار المتر المكعب من الزلط “مخصوص” بنسبة 26 % تقريبًا خلال 12 شهرًا إذ سجل قيمة 120 جنيهًا خلال يونيو الماضي، مقابل 95 جنيهًا خلال الشهر المقابل من العام الماضي 2018- وفقًا للتقرير.

وذكر التقرير أن المتر المكعب من الزلط “فينو” سجل 150 جنيهًا خلال الشهر الماضي ، مقابل 130 جنيهًا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 وبنسبة زيادة بلغت 24% تقريبًا.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء إلى ارتفاع سعر الزلط خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3.4% مقارنة بشهر مارس والذي سجل فيه قيمة 145 جنيهًا لكل متر مكعب.

وشهدت أسعار الرمل الناعم ارتفاعًا بنسبة 44%، وذلك خلال 12 شهرًا، حيث سجل المتر المكعب قيمة 65 جنيهًا خلال الشهر المذكور من العام الحالي، مقابل 45 جنيهًا خلال الشهر المقابل من العام الحالي 2019.