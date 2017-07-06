استقرار أسعار الحديد.. وانخفاض ملحوظ في الأسمنت

ولم تقر أيًا من شركات الحديد حتى الآن زيادات جديدة في الأسعار، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تراوحت بين 780 إلى 855 جنيهًا للطن، بينما تراوحت أسعار الحديد بين 9900 جنيه إلى 10300 جنيه للطن.



وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك استقرارًا لليوم الثاني في أسعار الأسمنت حيث سجل أقل سعر لصالح شركتي أسيك والمنيا 780 جنيهًا للطن، وبشركة السويدي أعلى سعر 855 جنيهًا.

وأضاف فاوي أن سعر طن أسمنت الممتاز سجل قيمة 850 جنيهًا للطن، وشركة السويس للأسمنت 825 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 835 جنيهًا، وبنفس السعر سجلت شركة الإسكندرية للأسمنت “تيتيان” قيمة 835 جنيه.



وأشار إلى أن شركتا قنا وأسوان للأسمنت سجلا 800 جنيه للطن، و700 جنيه لصالح شركتي أسيك والمنيا، وأسمنت التعمير 800 جنيه للطن.

يذكر أن شركات الأسمنت رفعت القوائم السعرية بداية الأسبوع الحالي بقيمة 100 جنيهًا للطن، وبررت الشركات تلك الزيادات بسبب رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 55%، إذ قال فاوي إن تلك الارتفاعات في القوائم السعرية للطن مبالغ بها بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنها ستعود على المبيعات بانخفاض كبير في حجم المبيعات.

وعلى صعيد الحديد، شهدت القوائم السعرية للشركات استقرارًا في سعر الطن منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن، دون إقرار أي زيادة في أسعار الطن، حيث سجل شركة بشاى للصلب أعلى سعر بواقع 10300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

فيما أعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 9987 جنيهاً للطن تسليم المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.



وسجلت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 9975 جنيهًا للطن، ومجموعة الجيوشي 9990 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وحديد المصريين 9988 جنيهًا، ومنتجات مصنع السويس للصلب 9975 جنيهًا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وسجل مصنع المراكبي 9950 جنيهًا للطن تسليم المصنع شاملة أيضًا ضريبة القيمة المضافة.