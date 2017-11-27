عقـــارات

استقرار أسعار الحديد خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق  شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه استقرارا سعريا خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بنوفمبر 2016 بين 40.8 و 116.
27 نوفمبر، 2017 27 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

رضوى عبدالرازق  

شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه استقرارا سعريا خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بنوفمبر 2016 بين 40.8 و 116.7%.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بأكتوبر  الماضى ونوفمبر 2016:

 حديد التسليح:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

40.8%

0%

8500

11970

11970

طن

حديد تسليح صلب (37 – لفائف )

40.8%

0%

8500

11970

11970

طن

حديد تسليح صلب (52- اطوال )

 

حديد كريتال

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

26.2 %

0%

8850

12500

12500

طن

قطاعات انشائية

41.7%

0 %

8750

12400

12400

طن

خوص وزوايا وخلافه

116.7 %

0 %

90

195

195

 

الواح صاج 2مم على البارد

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

أكتوبر

26.2%

0 %

103

130.00

130,00

م2

صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم

20.9%

0 %

273

329

329

م2

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل

21.1%

0 %

303

367.00

367.00

م2

ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً