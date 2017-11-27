استقرار أسعار الحديد خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق
شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه استقرارا سعريا خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بنوفمبر 2016 بين 40.8 و 116.7%.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:
حديد التسليح:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
40.8%
0%
8500
11970
11970
طن
حديد تسليح صلب (37 – لفائف )
40.8%
0%
8500
11970
11970
طن
حديد تسليح صلب (52- اطوال )
حديد كريتال
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
26.2 %
0%
8850
12500
12500
طن
قطاعات انشائية
41.7%
0 %
8750
12400
12400
طن
خوص وزوايا وخلافه
116.7 %
0 %
90
195
195
الواح صاج 2مم على البارد
صاج معرج مجلفن ملون
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
أكتوبر
26.2%
0 %
103
130.00
130,00
م2
صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم
20.9%
0 %
273
329
329
م2
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل
21.1%
0 %
303
367.00
367.00
م2
ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم