عقـــارات

استقرار أسعار الحديد خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه استقرارا سعريا خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بنوفمبر 2016 بين 40.8 و 116.