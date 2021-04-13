استقرار أسعار الحديد خلال الشهر الماضي

متوسط أسعار الحديد سجل حوالي 13600 جنيه، خلال شهر مارس الماضي، وهو نفس السعر خلال شهر فبراير، شاملة الضرائب بخلاف قيمة التوصيل.

شهدت أسعار الحديد استقرارًا خلال شهر مارس، مقارنة بشهر فبراير من العام الحالي 2021، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت النشرة أن متوسط أسعار الحديد سجل حوالي 13600 جنيه، خلال شهر مارس الماضي، وهو نفس السعر خلال شهر فبراير، شاملة الضرائب بخلاف قيمة التوصيل.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك زيادة في أسعار الحديد، خلال الفترة من مارس من العام الحالي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة 41% تقريبًا.

وعلى صعيد حديد كريتال فقد سجل الطن قيمة 14800 جنيه للخوص والزوايا، وهي نفس أسعار خلال شهر فبراير، في حين سجل الطن، خلال مارس من العام الماضي 2020 قيمة 10700 جنيه، بزيادة 38%.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية أن طن قطاعات إنشائية سجل حوالي 13800 جنيه، إلا أن هناك زيادة خلال الشهر الحالي بنسبة 35.7%، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي سجل فيه سعر الطن قيمة 9800 جنيه.