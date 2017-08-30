اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الجبس والسن وارتفاعات طفيفة فى الزلط خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار الجبس والسن والجير خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو، الماضى فى حين شهدت أسعار الزلط ارتفاعا من 0 إلى 6.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقا