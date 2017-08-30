استقرار أسعار الجبس والسن وارتفاعات طفيفة فى الزلط خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق:
استقرت أسعار الجبس والسن والجير خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو، الماضى فى حين شهدت أسعار الزلط ارتفاعا من 0 إلى 6.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:
الزلط :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
30.8 %
6.3%
65
85
80
م3
مخصوص
17.4%
0 %
115
135
135
م3
فينو
السن
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
85.7%
0%
35
65
65
م3
سن2- مقاس 22
الجبس
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
26.9%
0%
650
825
825
طن
فاخر للفرم والحليات والمصيص
46.7%
0 %
450
660
660
طن
مكلسن للتشغيل
الجير
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
74.5%
0%
1045
1824
1824
الطن
المطفأ