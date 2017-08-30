اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الجبس والسن وارتفاعات طفيفة فى الزلط خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار الجبس والسن والجير خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو، الماضى فى حين شهدت أسعار الزلط ارتفاعا من 0 إلى 6.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقا
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق:

استقرت أسعار الجبس والسن والجير خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو، الماضى فى حين شهدت أسعار الزلط ارتفاعا من 0 إلى 6.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:

الزلط  :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

30.8 %

6.3%

65

85

80

م3

مخصوص

17.4%

0 %

115

135

135

م3

فينو

 

السن

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

85.7%

0%

35

65

65

م3

سن2- مقاس 22

 

 

الجبس

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

26.9%

0%

650

825

825

طن

فاخر للفرم والحليات والمصيص

46.7%

0 %

450

660

660

طن  

مكلسن للتشغيل

 

الجير

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

74.5%

0%

1045

1824

1824

الطن

المطفأ


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