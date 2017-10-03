استقرار أسعار الجبس والجير.. والزلط ينخفض بمعدل 7.4%

رضوى عبد الرازق
الزلط:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
غسطس
63.5 %
0%
52
85
85
م3
مخصوص
5.9 %
-7.4 %
118
125
135
م3
فينو
السن
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
80.6 %
0 %
36
65
65
م3
سن2- مقاس 22
الجبس
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
19%
0%
693
825
825
طن
فاخر للفرم والحليات والمصيص
33.3%
0 %
495
660
660
طن
مكلسن للتشغيل
الجير
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
69.9 %
0 %
1073.5
1824
1824
الطن
المطفأ