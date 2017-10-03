اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الجبس والجير.. والزلط ينخفض بمعدل 7.4%

رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الجبس والسن والجير خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضًا بمعدل 7.4%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بأغسطس
3 أكتوبر، 2017 3 أكتوبر، 2017

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رضوى عبد الرازق

استقرت أسعار الجبس والسن والجير خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضًا بمعدل 7.4%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016:
 

الزلط:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

غسطس

63.5 %

0%

52

85

85

م3

مخصوص

5.9 %

-7.4 %

118

125

135

م3

فينو

 

السن

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

80.6 %

0 %

36

65

65

م3

سن2- مقاس 22

   

الجبس

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

19%

0%

693

825

825

طن

فاخر للفرم والحليات والمصيص

33.3%

0 %

495

660

660

طن  

مكلسن للتشغيل

 

الجير

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

69.9 %

0 %

1073.5

1824

1824

الطن

المطفأ

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