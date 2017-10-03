اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الجبس والجير.. والزلط ينخفض بمعدل 7.4%

رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الجبس والسن والجير خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضًا بمعدل 7.4%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بأغسطس