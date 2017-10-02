اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الأسمنت في سبتمبر مقارنة بأغسطس

وكذلك الخرسانة الجاهزةرضوى عبد الرازق استقرت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة  خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضىجاء ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. فيما يلى جدول بأسعار الأسمنت والخرسانة الجا
2 أكتوبر، 2017 2 أكتوبر، 2017

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وكذلك الخرسانة الجاهزة

رضوى عبد الرازق

 استقرت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة  خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى

جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. 

فيما يلى جدول بأسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة  مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر2016 :

الأسمنت :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

19.4 %

0 %

670

800

800

طن

بورتلاندى عادى معبأ

29%

0 %

1380

1780

1780

طن

أبيض

 

خرسانة جاهزة

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

21.6%

0%

510

620

620

م3

خرسانة جهد (250كجم/م3)

 

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