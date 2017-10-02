استقرار أسعار الأسمنت في سبتمبر مقارنة بأغسطس

وكذلك الخرسانة الجاهزة
رضوى عبد الرازق
استقرت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى
جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
فيما يلى جدول بأسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر2016 :
الأسمنت :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
19.4 %
0 %
670
800
800
طن
بورتلاندى عادى معبأ
29%
0 %
1380
1780
1780
طن
أبيض
خرسانة جاهزة
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
21.6%
0%
510
620
620
م3
خرسانة جهد (250كجم/م3)