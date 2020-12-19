اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الأسمنت خلال الشهرين الماضيين

أسعار الأسمنت بورتلاندى سجل خلال الشهر الحالي قيمة 750 جنيهًا؛ وهو نفس سعر شهر أكتوبر.
محمود زكي 2:35 م, السبت, 19 ديسمبر 20 2:35 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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استقرت أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف التقرير، الذي حصلت المال على نسخة منه، أن أسعار الأسمنت بورتلاندى سجل خلال الشهر الحالي قيمة 750 جنيهًا؛ وهو نفس سعر شهر أكتوبر.

وأوضح أن سعر الطن من الأسمنت بورتلاندي سجل خلال الشهر المذكور من العام الماضي 2019 قيمة 870 جنيهًا.

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وأكد تراجع الأسمنت خلال عام بنسبة 13% تقريبًا.

وعلى صعيد الأسمنت الأبيض فقد سجل سعر الطن استقرارًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الحالي، مقارنة بشهر يونيو الماضي.

ونوه التقرير بأن سعر طن الأسمنت الأبيض سجل حوالي 2400 جنيه خلال الشهر الماضي، وهو نفس سعر الطن خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكد أن هناك تراجعًا في قيمة الطن خلال العام الماضي مقارنة بالعام الحالي بنسبة تصل إلى 20%، وقد سجل الطن في يوليو من العام الماضي قيمة 2000 جنيه، بانخفاض 400 جنيه عن يوليو 2020.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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