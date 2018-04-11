استقرار أسعار أرخص 5 سيارات جديدة.. باستثناء شيفروليه لانوس

أحمد شوقياستقرت أسعار أرخص 5 سيارات جديدة بمصر عند مستوياتها المسجلة منتصف مارس الماضي؛ باسثتناء شيفروليه لانوس التي ارتفعت إلى 160.9 ألف جنيه، مقابل 158.4 الف سابقًا بارتفاع قدره 2500 جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 1.6%.ومع ذلك احتفظت شيفروليه لانوس بموقعها كأرخص خامس سيارة جديدة في

أحمد شوقي





استقرت أسعار أرخص 5 سيارات جديدة بمصر عند مستوياتها المسجلة منتصف مارس الماضي؛ باسثتناء شيفروليه لانوس التي ارتفعت إلى 160.9 ألف جنيه، مقابل 158.4 الف سابقًا بارتفاع قدره 2500 جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 1.6%.

ومع ذلك احتفظت شيفروليه لانوس بموقعها كأرخص خامس سيارة جديدة في مصر، لكنها اقتربت كثيرًا من طرازات أخرى مما يعزز احتمالات توديعها لقائمة أرخص 5 سيارات في حال إقرار زيادات جديدة بأسعارها واستقرار أسعار الطرازات الأخرى.

وفيما يلي عرض لأرخص 5 سيارات جديدة في السوق المحلية خلال أبريل الحالي.

1- سوزوكي ألتو:

يبلغ سعرها 130 ألف جنيه.

2- شنجان بيني ميني

يبلغ سعرها 140 ألف جنيه.

3- لادا جرانتا

تبدأ أسعار السيارة بـ142 ألف جنيه للفئة المانيوال المجمعة محليا موديل 2018، وتصل إلى 145 ألف جنيه لنفس الفئة موديل 2017 المستوردة، و173 ألف جنيه للنسخة الأوتوماتيك المستوردة أيضًا.

4- سينوفا A1:

تبدأ أسعارها بـ157 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 184 ألفا للفئة الأعلى منها.

5- شيفروليه لانوس:

يبلغ سعر السيارة حاليا 160.9 ألف جنيه.