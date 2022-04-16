استقرار أداء شهادات الإيداع الدولية بسوق لندن الأسبوع الماضي

هيمن الاستقرار التام على أداء شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 2.27 دولار.

هذا وقد استقرت شهادة إيداع “المجموعة المالية- هيرميس” عند 2 دولار، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار.

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد هبطت بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.2% إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.