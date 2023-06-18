استقرار أداء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن للأسبوع الثاني على التوالي

هيمن الاستقرار التام على تحركات شهادات الإيداع المصرية المتداولة في سوق لندن، خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي دون أي تغير .

وتداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.15 دولار، و “إي إف جي القابضة” عند 0.81 دولار، كما استقر أداء “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار أيضًا دون تغير، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.30 دولار .



تجدر الإشارة إنه على صعيد تعاملات السوق المحلية فقد هيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط مكاسب لرأس المال السوقي بواقع 26 مليارات جنيه .

وأغلق المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة مرتفعًا بنسبة 2% عند 17881.5 نقطة، في حين تراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” على تراجع بنحو 5% ووصل 3466.7 نقطة، وهبط أيضًا نظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 3.1% عند 5163.2 نقطة

وتمكن رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي من الصعود بنسبة 2.3% رابحًا ما يُقارب حوالي 26 مليارات جنيه ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.136 تريليون جنيه بمستهل تعاملات الفترة ذاتها .