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استقرار أداء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن للأسبوع الثاني على التوالي

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شهادة إيداع التجاري الدولي تتداول عند 1.15 دولار

استقرار أداء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن للأسبوع الثاني على التوالي
أسماء السيد

أسماء السيد

12:09 ص, الأحد, 18 يونيو 23

هيمن الاستقرار التام على تحركات شهادات الإيداع المصرية المتداولة في سوق لندن، خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي  دون أي تغير .

وتداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.15 دولار، و “إي إف جي القابضة” عند 0.81 دولار، كما استقر أداء “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار أيضًا دون تغير، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.30 دولار .

تجدر الإشارة إنه على صعيد تعاملات السوق المحلية فقد هيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط مكاسب لرأس المال السوقي بواقع 26 مليارات جنيه .

وأغلق المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة مرتفعًا بنسبة 2% عند 17881.5 نقطة، في حين تراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” على تراجع بنحو 5% ووصل 3466.7 نقطة، وهبط أيضًا نظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 3.1% عند 5163.2 نقطة

وتمكن رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي من الصعود بنسبة 2.3% رابحًا ما يُقارب حوالي 26 مليارات جنيه ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.136 تريليون جنيه بمستهل تعاملات الفترة ذاتها .

أسماء السيد

أسماء السيد

12:09 ص, الأحد, 18 يونيو 23