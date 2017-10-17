استقرار أداء المؤشر الرئيسي للبورصة فى ختام التعاملات

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها واستقرار مؤشرها الرئيسى egx30 عند نفس مستوى إغلاق أمس الإثنين . واستقر المؤشرالثلاثيني egx30 عند مستوى اغلاق أمس بـ 13525 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33%

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها واستقرار مؤشرها الرئيسى egx30 عند نفس مستوى إغلاق أمس الإثنين .



واستقر المؤشرالثلاثيني egx30 عند مستوى اغلاق أمس بـ 13525 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 805نقطة.

وكذلك هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% عند مستوى 1778 نقطة،وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.91% عند مستوى 2375 نقطة وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.63% عند مستوى 12666نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 51.1مليون جنيه و251 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات 17 مليون جنيه و855 ألف جنيه و734 ألف جنيه و2 مليون جنيه التوالى .



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 106 سهم من إجمالى 194سهما متداولا، بينما هبط 66 وبقى 22 دون تغير



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات العربية.



