استقبلت نحو 15 ألف سائح.. مطروح تختتم الموسم الصيفي لاستقبال طائرات الشارتر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ختام الموسم السياحي لاستقبال طائرات الشارتر القادمة لمطار مرسي مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحي هذا العام.

واستقبلت مطروح خلال هذا الموسم الصيفي ٩٣ رحلة طيران شارتر حملت على متنها عدد ١٥٧٧٦ سائحا حققوا ١١٠٤٣٢ ليلة سياحية منذ ٣١ مايو حتى نهاية الموسم السياحي في ٤ أكتوبر الجاري .

وشهدت محافظة مطروح خلالها حالة من الرواج السياحي الكبير وزيادة النشاط السياحي للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام ، نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها

وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف أن رحلات طائرات الشارتر حملت على متنها عدد من جنسيات عديدة ومختلفة ( إيطالية وبولندية ورومانية وتشيكية ) ،وكان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة .

وأوضح أن كان يتم الترحيب كذلك عبر البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف و هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح .

وأشار إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسي مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة