استقبال 7500 مركبة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج بميناء بورتوفيق

استقبل ميناء بورتوفيق البحري بالسويس 7500 سيارة قادمة من دول الخليج ضمن مبادرة الدولة لسيارات المصريين بالخارج وذلك منذ بدء المبادرة بمعدل 400 سيارة شهريا حيث تم إنهاء كافة الإجراءات دون تسجيل أية شكاوى مما شجع المصريين على شراء سيارات مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة للاستفادة من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة، ويعد معدل زيادة السيارات الواردة للميناء خلال الفترة الحالية مؤشر لنجاح المبادرة .



واجتمع اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر مع أعضاء المجتمع المينائى ( جمارك ، شرطة ، جوازات ) بميناء بورتوفيق بحضور اللواء بحرى أسامة صالح نائب رئيس الهيئة لبحث تقديم كافة التسهيلات للسيارات القادمة للميناء حرصا من الدولة على استفادة كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة .



وشدد عبد الرحيم على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتمكين أصحاب السيارات من حصولهم على سيارتهم بأسرع وقت والحفاظ على سلامة السيارات الواردة مع توفير ساحات لتخزين السيارات واتباع إجراءات السلامة وممرات بين السيارات لسهولة الوصول .

وأكد على ضرورة توفير الحماية الشرطية والمدنية لكافة الساحات للحفاظ على السيارات وسهولة استخراج التصاريح اللازمة لاستلام السيارات ، كما قامت مصلحة الجمارك بزيادة أعداد مسئولي الجمارك لسرعة إنهاء الاجراءات وزيادة أعداد السيارات المفرج عنها خلال اليوم .