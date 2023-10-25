استقبال 259 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال سبتمبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر سبتمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,488,870 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 355,252 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 259 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 38 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 400,509 طن، وعدد حاويات 25,230 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 6 سفينة بضائع عامة، وعدد 9 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو وعدد 65 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر سبتمبر عدد 112 سفينة حاويات وعدد 9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و2 سفينة ملح و2 سفينة فحم، فضلًا عن سفينة بارج وسفينة متوقفه بدون عمل. بطاقة محققة 4,041,381 طن، وعدد حاويات 320,022 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 11 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 46,980 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترًا والذي استقبل لأول مرة سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 ألف طن ملح إلى كينيا وتعتبر السفينة إحدى سفن الصب الجاف العملاقة حيث تبلغ الحمولة الإجمالية لها 55 الف طن.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.