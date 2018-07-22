استقبال مبهر لإيمان البحر درويش في ختام مهرجان أوبرا الإسكندرية

أحمد حمديأحيت أميرة الماريمبا نسمة عبدالعزيز مساء السبت 21 يوليو اولي حفلات المهرجان الصيفي الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الروماني في كوم الدكة بالإسكندرية والتي تستمر فعالياته حتى 30 يوليو الجاري.قدمت نسمة مجموعة من الأعمال الموسيقية الشرقية وتنويعات عالمية

أحمد حمدي

أحيت أميرة الماريمبا نسمة عبدالعزيز مساء السبت 21 يوليو اولي حفلات المهرجان الصيفي الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الروماني في كوم الدكة بالإسكندرية والتي تستمر فعالياته حتى 30 يوليو الجاري.

قدمت نسمة مجموعة من الأعمال الموسيقية الشرقية وتنويعات عالمية منها شط إسكندرية، يونس ، قلبي ومفتاحة ، طالعة من بيت أبوها، ديسباسيتو، 3 دقات، مش نظرة وابتسامة، سي لافي ومن الفلكلور المصري أغنية اتفرج علي الحلاوة التي شاركها بغنائها الريس كرم بمصاحبة الطبلة الصعيدي.

كما اختتم النجم الكبير إيمان البحر درويش فعاليات المهرجان علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية وسط حشد جماهيري كبير وجه لهم درويش التحية على الاستقبال المبهر وقال إنه حين كان في أشد مرضه كان يراوده هذا المنظر في لحظة مؤثرة تأثر بها الحاضرون.

