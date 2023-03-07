استقبال كبير للكينج منير بالرياض استعدادا لحفل تكريم هاني شنودة

وصل منذ ساعات قليلة الكينج محمد منير لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم استقباله من مسؤولي هيئة الترفيه بالمملكة تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ.

حيث يشارك الكينج منير لأول مرة في حفل تكريم يقام على شرف الموسيقار القدير هاني شنودة تحت عنوان” ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة” بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ 80 غدا الأربعاء 8 مارس.

ويشارك في هذا الحفل أيضا عدد من نجوم الغناء المصريين، أبرزهم عمرو دياب وأنغام، بالإضافة للمطرب الشعبي القدير أحمد عدوية والمطرب الشعبي مصطفى حجاج والمطربة مي فاروق وفريق كاريوكي.

وسيقام الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات ويخرج الحفل خيري بشارة ، وقد نفذت تذاكر الحفل بمجرد الاعلان عنه تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية .

وحرص الكينج محمد منير على التعليق على مشاركته بهذا الحفل فقال : “كل الشكر و الفخر لحضور تكريم صديقي و رفيق مشواري الفنان هاني شنودة الذي ساهم في تقديم الأغنية البديلة بعد رحيل جيل العمالقة و الذي أثر في جيل جديد بالكامل و هاني كان رائداً لهذا المشروع. شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ الذي اتاح لي هذه الفرصة للمرة الثانية”.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل تذاكر هذه الليلة الخاصة، والتي تقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ويبدأ الحفل الساعة 9 مساء، وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن عن حفل غنائي يجمع عددا من نجوم مصر مع الموسيقار هاني شنودة تحت شعار “ذكريات”.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة دعائية للحفل، ضمت النجوم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وأحمد عدوية ومي فاروق ومصطفى حجاج وفريق كايروكي.

يأتي الحفل تكريما للمسيرة الفنية الخاصة بالموسيقار هاني شنودة، الذي يحتفل في أبريل المقبل بعيد ميلاده الـ80.