استقبال تامر حسني بحفاوة كبيرة في تونس

استقبل الجمهور التونسي منذ ساعات قليلة النجم تامر حسني ، لحظة وصوله مطار تونس بحفاوة كبيرة وأهدوه الورود احتفاء بوصوله لتونس بعد غياب سنوات .

كما تم عمل زفة خاصة لتامر حسني أمام الفندق الذي يقيم به في تونس ، وذلك استعدادا لاحياء حفلا غنائيا كبيرا اليوم الخميس بتونس .

شهد مطار تونس استقبالا حافلا للفنان تامر حسني من قبل جماهيره من الشعب التونسي الشقيق، الذي استقبله بالزفة الموسيقية والورود حتى فندق إقامته، حيث من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا غدا الخميس في تونس.

من ناحية أخرى طرح تامر حسني اليوم البوستر الثاني لفيلمه الجديد ” تاج” ، الذي يشارك به في موسم عيد الأضحى السينمائي القادم ، وظهر تامرفي البوستر وهو يحمل سيارة بيد واحدة، وعلق على الصورة كاتبًا: “انتظرونا ان شاء الله في العيد تاج”.