«استقبال السفينة Blue Sapphire كبداية».. عودة السياحة البحرية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية صباح اليوم الاثنين السفينة السياحية Blue Sapphire التي تتبع الخط الملاحي ANEX Selectum Blu قادمة من ميناء Antalya التركي، وتحمل علي متنها عدد 455 راكبا من مختلف الجنسيات، إضافة إلي 197 من أفراد الطاقم.

وتعد هذه الرحلة باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء الإسكندرية، إذ إنه من المتوقع توافد عدد 13 رحلة سياحية أخرى، بواقع رحلة أسبوعياً، يتم خلالها توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بكل من مدينتي الإسكندرية والقاهرة قبل التوجه إلي ميناء بورسعيد لإستكمال مسار السفينة.

تأتي هذه الحركة النشطة في إستعادة السياحة البحرية مكللة لجهود وزارة النقل في ظل توجيهات الفريق كامل الوزير – وزير النقل – واهتمام اللواء محمد الشريف ـ محافظ الأسكندرية ـ وتعليماته بتقديم كل الدعم والتسهيل ، وكذا العمل المستمر والناجح من قبل وزارة السياحة المصرية وإهتمامهم البالغ بدعم الحركة السياحية كأحد أهم عناصر هيئة الميناء والإقتصاد القومي.

هذا وقد كان في إستقبال السفينة السياحية Blue Sapphire عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، واللواء جمال رشاد ـ وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومحمد سعد ـ مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، وعبد الوهاب محمد ـ مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ، وأمل العرجاوي ـ مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية ـ بالإضافة إلى عدداً من قيادات هيئة الميناء وممثلي هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية حيث تم إعداد عرض فولكلوري لإحدي فرق الفنون الشعبية لدي استقبال السائحين الذين أبدوا سعادتهم البالغة بحفاوة الإستقبال والعودة للتواجد بمصر والقدرة علي الإستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة.

من جانبه، فقد حرص الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية علي التواجد والترحيب بطاقم السفينة والسائحين وصرح سيادته بأن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعدت كافة التجهيزات اللازمة بمرافق محطة الركاب البحرية لضمان القدرة علي التعامل مع العدد المتزايد من السائحين المترددين علي الميناء خاصة وأنه من المنتظر ارتفاع معدلات تردد السفن السياحية وأعداد السائحين مع بدء موسم الخريف والذي يعد أحد المواسم الرئيسية لتوافد سفن رحلات الكروز علي ميناء الإسكندرية.

مشدداً علي قيام هيئة الميناء بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتتلائم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانيء لمواجهة أزمة COVID-19 طبقاً للوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA والتي تنصح منظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية بإتخاذها كمرجعية رئيسية لدي وضع الموانيء لخطط إستئناف الرحلات السياحية.