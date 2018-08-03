استقالة وزير الحماية المدنية في اليونان بعد حرائق الغابات

رويترزاستقال وزير الحماية المدنية في اليونان نيكوس توسكاس، من منصبه، اليوم الجمعة، في أعقاب حرائق الغابات التي استعرت الشهر الماضي، وأودت بحياة 88 شخصًا وأثارت انتقادات واسعة النطاق للحكومة لطريقة تعاملها مع الكارثة.وعرض توسكاس من قبلُ استقالته بعد الحرائق التي نشبت في 23 يوليو

رويترز





استقال وزير الحماية المدنية في اليونان نيكوس توسكاس، من منصبه، اليوم الجمعة، في أعقاب حرائق الغابات التي استعرت الشهر الماضي، وأودت بحياة 88 شخصًا وأثارت انتقادات واسعة النطاق للحكومة لطريقة تعاملها مع الكارثة.

وعرض توسكاس من قبلُ استقالته بعد الحرائق التي نشبت في 23 يوليو ببلدة ماتي الساحلية الصغيرة شرقي العاصمة أثينا، لكن رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس رفض قبولها.

وأعلن الوزير رغبته في الاستقالة مجددًا، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع تسيبراس في خطوةٍ قالت عنها المعارضة إنها جاءت متأخرة لتهدئة الرأي العام.

وقال توسكاس، وهو جنرال متقاعد من الجيش، في بيان ”هذه الكارثة الطبيعية وخَسارة هذا العدد الكبير من الناس في ماتي تطغى على رغبتي في مواصلة عملي. هذا أمر قلته علنًا من أول لحظة“.