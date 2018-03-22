استقالة كبير محاميي ترامب في تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات

رويترزأوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين نبأ استقالة كبير محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 يوم الخميس.وأضافت الصحيفة نقلا عن أحد المصدرين أن جون دود استقال بعد أن خلص إلى أن ترامب يتجاهل بشكل

رويترز

أوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين نبأ استقالة كبير محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 يوم الخميس.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أحد المصدرين أن جون دود استقال بعد أن خلص إلى أن ترامب يتجاهل بشكل متزايد مشورته.

وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا حاولت التأثير على مجرى الانتخابات لصالح ترامب. وعُين مستشار خاص، وهو روبرت مولر، للتحقيق في المزاعم ذات الصلة. ونفت كل من روسيا والرئيس الأمريكي، هذه الاتهامات.

وتبين أن أعضاء كبار في فريق ترامب، من بينهم نجله، دونالد الابن، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قابلوا مسؤولين روس أو وسطاء مزعومين، وأن بعض هذه الاجتماعات لم يُكشف عنها في البداية.