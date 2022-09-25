استقالة كبار المسؤولين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت

استقال كبار المسؤولين الذين أعادوا بناء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت، وفقًا لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.

طُلب من المدير العام مشعل العثمان وثلاثة من نوابه، بينهم رائد النصف، الاستقالة من الصندوق، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل الإعلان الرسمي. ولم يرد مسؤولو وزارة المالية والصندوق فورًا على طلبات التعليق.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

سجلت المؤسسة التي تمثل صندوق المعاشات التقاعدية الذي يبلغ حجمه 137 مليار دولار، ويمتلك ربع شركة الأسهم الخاصة الأميركية “ستون بوينت كابيتال” Stone Point Capital LLC، نمواً في الأصول بنسبة 20.9% بنهاية العام المالي الماضي.

تجري الكويت انتخابات برلمانية، يوم الخميس، بعد حل مجلس الأمة السابق وسط مأزق سياسي أصاب صنع السياسات بالشلل. وتسبّبت سنوات من الخلاف بين المشرّعين المنتخبين والحكومة التي عيّنتها عائلة الصباح الحاكمة في انتكاسة متكررة للإصلاحات المالية والتنمية.

قال أحد المصادر إنَّ المسؤولين استقالوا من الصندوق تحت ضغط المعارضة السياسية الكويتية. حيث كان سياسيو المعارضة يطالبون الحكومة بإبعاد أي مسؤول من هيئات الدولة يُعتقد أنَّه مرتبط بالقيادة السابقة، بغض النظر عن الأداء أو الجدارة.

كان أداء الصندوق جيداً لدرجة أنَّه بموجب توجيهات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وافق البرلمان السابق على قانون لتوزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 10 آلاف دولار لكل متقاعد كويتي في وقت سابق من هذا العام.

في عام 2017 تم إحضار فريق إداري جديد، تضمّن المسؤولين الذين استقالوا لإصلاح المؤسسة المملوكة للدولة بعد إدانة رئيسها السابق بالربح الشخصي من المؤسسة على مدى عقود.

الصندوق الكويتي الذي يعرف باسم PIFSS يمتلك أيضاً 25% من Oak Hill Advisors و10% من TowerBrook Capital Partners LP.