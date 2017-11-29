استقالة سواس من اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة.. وحنفي عضوًا منتدبًا

مروة عبد النبى: قدم بشار سواس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "اللبنانية السويسرية"- مصر لتأمينات الحياة التكافلية، استقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، تمهيدا لإسناد مهام له في المجموعة الأم، تشمل متابعة توسعاتها في دول جديدة بالمنطقة العربية.ومن المعروف أن سواس تولي منصبه كرئيس تن

مروة عبد النبى:

قدم بشار سواس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “اللبنانية السويسرية”- مصر لتأمينات الحياة التكافلية، استقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، تمهيدا لإسناد مهام له في المجموعة الأم، تشمل متابعة توسعاتها في دول جديدة بالمنطقة العربية.

ومن المعروف أن سواس تولي منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنانية السويسرية بمصر في يناير 2013 حتي نوفمبر من العام الجاري.

من ناحية أخري، علمت “المال” أن محمود حنفي سيتسلم منصب العضو المنتدب للشركة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الرقابة المالية، وكان يتولى رئيس قطاع الإنتاج في المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية.





ومن المعروف أن بشار سواس نجح في زيادة حصيلة الاقساط خلال السنوات الخمس التي تولي فيها رئاسة اللبنانية السويسرية – مصر، من 28 الي 80 مليون جنيه، فيما تم زيادة رأس المال المدفوع من 30 الي 65 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

