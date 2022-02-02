بعد 9 سنوات في منصبه رئيسا لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، استقال جيف زوكر بعد الكشف عن علاقة غرامية سرية تربطه مع زميلته في المؤسسة.

والعلاقة كانت بين زوكر و”واحدة من أقرب زميلاته” في الشبكة، وقد تغيرت زمالتهما وتطورت خلال فترة جائحة كورونا.

وأوضحت CNN أن الزميلة هي مسؤولة التسويق أليسون غولست والتي ستبقى على رأس علمها في الشبكة رغم استقالة رئيسها.

التزام أخلاقي

ورغم أن العلاقة بالتراضي وكان طرفيها مطلقين، إلا أن إبقاء تلك العلاقة سرية يمثل أزمة لأخلاقيات العمل في الولايات المتحدة.

ويتحمل أصحاب النفوذ ورؤساء الشركات والمؤسسات، وفقا لعرف العمل الأمريكي (وأحيانا وفقا لسياسات وقواعد مكتوبة وملزمة)، التزامًا أخلاقيًا بالإفصاح عن أي علاقة رومانسية تربطهم مع موظفين تحت إشرافهم.

استقالة رئيس CNN بعد كشف “علاقة غرامية” مع زميلته في الشبكة

وكان زوكر وغولست قد انطلقا في العمل معا بشبكة NBC عام 1998. وقد ترقيا وتقلدا عدة مناصب في الشبكة معًا، قبل أن يتحلق زوكر بشبكة سي إن إن.

ولدى انضمامه إلى سي إن إن كانت غولست من بين أول التعيينات التي أثرها زوكر.

وتشغل غولست حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في CNN.

فقدان المصداقية

وقالت ديبرا كاروسو ماروني وهي مالكة شركة DJC Communications للعلاقات الإعلامية في مدينة نيويورك، إن استقالة زوكر كانت “أمر محق تماما”. استقالة رئيس CNN بعد كشف “علاقة غرامية” مع زميلته في الشبكة

وأوضحت: “إذا لم يتبع الرئيس القواعد فلن تكون لديه مصداقية كقائد في CNN، أو في صناعة الإعلام “.

رسالة الرئيس

وفي رسالة بعد استقالته، قال زوكر إنه سئل في إطار تحقيق سابق منفصل، عن علاقة تربطه مع واحدة من أقرب زملائه، لكنه لم يكشف عن التفاصيل وإن كان أقر بأن صمة “علاقة تطورت في السنوات الأخيرة”. استقالة رئيس CNN بعد كشف “علاقة غرامية” مع زميلته في الشبكة

وتابع “كان علي أن أكشف عنها عندما بدأت لكنني لم أفعل ذلك. لقد أخطأت”.

وقال زوكر في رسالة لموظفي الشبكة “بالتأكيد أتمنى لو أن فترة عملي هنا انتهت بطريقة مختلفة” مضيفا “لكنها كانت فترة مدهشة وأحببت كل دقيقة”.

نفوذ هائل

ومنذ ترؤسه الشبكة التلفزيونية في 2013، كان زوكر أحد أكثر المدراء التنفيذيين نفوذا في قطاع الإعلام في الولايات المتحدة وهدفا متكررا لهجمات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأثناء فترة عمله في إن بي سي، أطلق زوكر برنامج تلفزيون الواقع “ذا أبرينتس” الذي حمل ترامب إلى النجومية.

واختلف الرجلان بعد أن دخل قطب العقارات من نيويورك معترك السياسة وأصبحت سي إن إن الهدف المفضل لهجمات ترامب على وسائل الإعلام أثناء وجوده في البيت الأبيض.

شريكان محترفان

ومن جهتها، قالت غولست في بيان نشرته سي إن إن “جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان لأكثر من 20 عاما”.

وتابعت “مؤخرا تغيرت علاقتنا خلال كوفيد … آسفة لأننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب”.

وأكدت أنها “فخورة جدا بالوقت الذي أمضيته في سي إن إن وأتطلع لمواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوميا”.