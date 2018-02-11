استقالة حسين مصطفى من منصبه برابطة مصنعى السيارات

شريف عيسى تقدم اللواء حسين مصطفى، باستقالته -اليوم الأحد- من منصبه كمدير تنفيذي لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى بإسمها، والتى تضم رؤساء مجالس إدارات الشركات العاملة على تصنيع السيارات. وأشار مصطفى، لـ "المال"، إلى أنه لا توجد أسباب محددة وراء تقدمه باستقالته من منصبه، والذى شغله

شريف عيسى



تقدم اللواء حسين مصطفى، باستقالته -اليوم الأحد- من منصبه كمدير تنفيذي لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى بإسمها، والتى تضم رؤساء مجالس إدارات الشركات العاملة على تصنيع السيارات.



وأشار مصطفى، لـ “المال”، إلى أنه لا توجد أسباب محددة وراء تقدمه باستقالته من منصبه، والذى شغله لأكثر من عامين منذ تشكيل المجلس الحالى لها برئاسة اللواء حسن سليمان.



وقال مصدر مسئول بالربطة – فضل عدم ذكر اسمه – إن السبب الحقيقى وراء استقالة حسين مصطفى من منصبه ارتباطه بعدد من الأعمال الخاصة، والتى بات من الصعب الربط بينها، وبين مهامه بالرابطة، لاسيما وأنه يعمل كخبير تجميع وصناعة سيارات لدى العديد من التوكيلات.



وتابع: كما أن تجمد نشاط الربطة لقرابة عام دون عقد أية اجتماعات لمناقشة أوضاع السوق، دفعته لإنهاء أعماله بها، كاشفاً عن عقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعاً الأربعاء المقبل، لتعيين مديراً جديداً ومتحدث رسمى جديد لها.