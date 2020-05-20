استقالة العبدولي من «اتصالات الإمارات» .. وتعيين دويدار قائمًا بالأعمال

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات، اتصالات الإمارات اليوم الأربعاء استقالة صالح العبدولي من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة لأسباب شخصية، وتعيين حاتم دويدار قائما بالأعمال بالإنابة .

وقالت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن حاتم دويدار انضم إليها في سبتمبر 2015 ليشغل منصب رئيس عملياتها، وتم تعيينه في 2016 في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية.

ويترأس مجلس إدارة المجموعة “عبيد حميد الطاير” وعضوية كلا من”سامر صالح محمود حلاوة، خوان فيلالونجا، مريم سعيد أحمد سعيد غباش، صالح عبدالله أحمد ناصر لوتاه، أحمد محمد سلطان سرور الظاهري (الشيخ)، عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال، خالد عبدالواحد الرستماني، عتيبة بن خلف بن أحمد العتيبة، هشام عبدالله القاسم”.

يشار إلى أن جهاز الامارات للاستثمار يمتلك نحو 60% من أسهم مجموعة اتصالات الإمارات