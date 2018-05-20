استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي في الأهلي

وكالات: أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني والإداري والطبي تقدم باستقالته بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد، في استاد برج العرب.وأضاف، في تصريحات، أن هذا «أمر معتاد مع نهاية الموسم الرياضي، لتتولى لجنة الكرة تقييم جميع الأمور بما يخ

وكالات:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني والإداري والطبي تقدم باستقالته بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد، في استاد برج العرب.

وأضاف، في تصريحات، أن هذا «أمر معتاد مع نهاية الموسم الرياضي، لتتولى لجنة الكرة تقييم جميع الأمور بما يخدم مصلحة النادي، ويحقق طموحات الأعضاء وجماهيره».

وذكر النادى الأهلى، على موقعه، مساء الأحد، أن الفريق الأول لكرة القدم حقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في الدوري هذا الموسم، بالوصول للنقطة الـ88 بعد الفوز على نادي المصري، في المباراة الأخيرة من موسم 2017-2018، والمؤجلة منذ الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز».

وحقق الأهلي رقمه القياسي التاريخي في 34 مباراة، بنسبة 2.59 نقطة في المباراة، وكان الرقم السابق مسجلًا للزمالك برصيد 87 نقطة في 38 مباراة بموسم 2014-2015، بنسبة 2.29 نقطة في المباراة.