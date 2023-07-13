«استفسر» ترفع رأسمالها بـ10 مليون جنيه عبر مساهمات من صناديق مخاطر

ارتفع رأسمال شركة «استفسر» لخدمات البرمجة والتسويق بمنتصف 2023 إلى 20 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 10 ملايين بنهاية 2022، وذلك عبر جذب مساهمات من صناديق رأسمال مخاطر مثل First Circle Capital وMagic Fund وEverywhere Ventures، إضافة إلى رجال أعمال مصريين وإقليميين.

قال عمرو درويش، الرئيس التنفيذى لـ«استفسر» لخدمات البرمجة والتسويق، فى تصريحات، لـ«المال»، إن الشركة تساعد مؤسسات التأمين على رقمنة عملياتها وربط المنصات الإلكترونية التابعة لها مع السماسرة والعملاء، إضافة إلى وضع سياسات التسعير التلقائى وخدمات ما بعد البيع، وغيرها.

وأفاد درويش بأن الشركة حققت خلال النصف الأول من 2023 زيادة فى الإيرادات بنحو 155%، مقارنة مع المسجلة فى 2022 كاملًا، بينما تستهدف نموًّا بحوالى 4 أضعاف مقارنة العام السابق، مضيفًا أنه لا توجد نية حاليًّا لجذب مزيد من الاستثمارات خلال 2023، لكن الكيان يستعدّ لخوض جولة جديدة فى 2024.

وأوضح أن الشركة تعاونت فى 2022 مع «gig مصر» و«رويال»، بينما استطاعت، فى العام الحالى، تدشين أعمال مع 3 مؤسسات جديدة، منها «كاف حياة»، و«طوكيو مارين جنرال مصر»، مشيرًا إلى أن «استفسر» تستهدف التعاقد مع 10 أطراف بحلول ديسمبر 2023.

وأشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها فى 2020 عبر مجموعة من الشباب المصريين، برأسمال مبدئى 2 مليون جنيه، قبل أن تكمل جولتها الاستثمارية الأخيرة فى نوفمبر 2022.

وكشف أن الشركة يمكن الإقدام على الطرح بالبورصة خلال الـ5 سنوات المقبلة، فضلًا عن التوسع فى الدول العربية، مع تحديث البرنامج ليشمل جميع عمليات التأمين، مشيرًا إلى أن «استفسر» قاربت على الانتهاء من تدشين فرع تابع لها بالمغرب.

ولفت إلى أن الكيان يبحث دائمًا عن دول شبيهة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أنها ترجئ خطوة التوسع فى جنوب القارة الأفريقية للمرحلة المقبلة.