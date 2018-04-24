استفتاء: محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وروما

وكالات: حصل النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على لقب «رجل مباراة ليفربول وروما» التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. شارك في الاستفتاء الذي أجراه النادي الإنجليزي 54 ألفا و940…

وكالات:



حصل النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على لقب «رجل مباراة ليفربول وروما» التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

شارك في الاستفتاء الذي أجراه النادي الإنجليزي 54 ألفا و940 زائرًا، وتصدر «صلاح» الاستفتاء بـ84% من الأصوات، يليه روبرتو فيرمينو 11%، ثم جوردان هندرسون 4%، وأخيرا ساديو ماني 1%.

وانتهت المباراة بفوز الريدز بـ5 أهداف مقابل هدفين، وسجل «صلاح» الهدفين الأول والثاني، وصنع الثالث والرابع لزميليه فيرمينو وماني خلال المباراة، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة.