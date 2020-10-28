استغلها بمواقع التسوق.. طالب يسرق بيانات «الدفع الإلكتروني» لعملاء متجر يعمل به

تورط طالب جامعي يعمل في أحد المحال التجارية في أحد جرائم استغلال بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك، عن طريق إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية القضية، وألقت القبض على المتهمين.

بلاغ استغلال بطاقات الدفع الإلكتروني

بدأت التفاصيل، بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة- عن تضرره من استخدام شخص بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، والصادرة له من إحدى البنوك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد بدون علمه.

وأوضحت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب جامعي -مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة- وينتحل اسم وهمي أثناء إجراء العمليات الشرائية على الإنترنت، وآخر حاصل على بكالوريوس تجارة -مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

طالب جامعي يغافل زبائن محل

وكشفت التحريات أن المتهم الأول استغل طبيعة عمله بأحد المحلات التجارية، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وغافل بعض العملاء المترددين على المتجر محل عمله، وتمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني التي تشمل “رقم البطاقة، الرقم التعريفي، تاريخ الصلاحية” الخاصة بالعديد من العملاء، وبينهم الشاكي.

وأضافت التحريات أن المتهم يقدم على تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بهاتفه المحمول، واستخدامها عقب ذلك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

المتهم: انتحلت صفة آخر في عمليات شرائية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، أمكن ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة، حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري.

ولفت إلى أنه تصرف بالبيع في الهواتف المحمولة والملابس الجاهزة، مضيفًا أنه استلم تلك الشحنات ببطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الثاني، والذي لا يعلم بذلك النشاط الإجرامي -وفقًا لاعترافاته.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول، تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها لبعض البنوك، والخاصة بالعديد من عملائها، بهدف استخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.