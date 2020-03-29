استغلال أزمة كورونا.. التوصل لعصابة النصب على العمال بدعوى صرف إعانات الدولة

استغل 4 أشخاص تخصيص وزارة القوى العاملة، موقعًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، لمساعدة العمال المتضررين من أزمة “كورونا” وأقدموا على النصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على الإعانات الشهرية، من أجل تجميع مبالغ مالية منهم نظير ذلك.

كشفهم مقطع فيديو

كشف ملابسات الواقعة، تداول مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين، بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، متضمنًا تجميع أحد الأشخاص، المواطنين من العمالة الغير منتظمة باستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر.

جمعوا بطاقات المواطنين بمكبر صوت

والتحصل منهم على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، ومبلغ مالي قدره 10 جنيهات من كل فرد، بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكتروني الخاص بإحدى جهات الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على إعانات شهرية.

وتبين قيام شخصين آخرين بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، بقصد تحريض المواطنين.

المتهمون: نسعى لتحقيق مكسب مادي

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، وهم: فنى تبريد وتكييف، بائعان، عامل– مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بهدف تحقيق مكاسب مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب على المواطنين.