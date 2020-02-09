سيـــاســة

استغلال أراضي القنوات التلفزيونية الإقليمية.. مطلب برلماني جديد للحكومة

الزحف العمرانى وصل لهذه الأماكن وأصبحت فى أماكن مميزة بالمدن المنشأة بها
ياسمين فواز 10:34 ص, الأحد, 9 فبراير 20 10:34 ص, الأحد, 9 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت عودة أعمال البرلمان اليوم الأحد، تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والتي جاء علي رأسها مطالبة أحد النواب باستغلال الأراضي غير المستغلة الخاصة بالقنوات الإقليمية بالتلفزيون المصري.

وطالب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان باستغلال الأراضى والإمكانيات المادية غير المستغلة فى محطات القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصرى، لكونها أنشات على أطراف المحافظات المنشأة فيها وقت الإنشاء.

وأكد في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأحد، إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن أن محطات القنوات الإقليمية ما زالت تشغل مساحات كبيرة من الأراضى.

وأضاف أن الزحف العمرانى وصل لهذه الأماكن وأصبحت فى أماكن مميزة بالمدن المنشأة بها، كما أنه لا تستغل المبانى المنشاة سوى مساحات صغيرة مقارنة بباقى المساحة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه يمكن استغلال الأراضى غير المستغلة فى محطات القنوات الإقليمية سواء من خلال البيع أو الطرح بحق الانتفاع، على أن يستغل العائد فى تطوير مبنى ماسبيرو وتحديث الاستديوهات والأماكن الإدارية بالمبنى ليكون استغلال الاستديوهات الجديدة بإمكاناتها للطرح لمن يرغب فى إنشاء استديوهات جديدة من القطاع الخاص مماثلة للمتواجدة فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

ونوه إلي أنه في حال تحقق ذلك الاستغلال الأمثل فلن يعتمد مبنى ماسبيرو بكل مافيه من إمكانيات بشرية على ميزانية الدولة، ولكنه سيعتمد ذاتيا على الدخول التى تدار من تأجير الإمكانات الفنية الجديدة، وبالتالى توفير ما تعتمده الدولة من مرتبات وميزانيات للإنفاق على الإنتاج وخلافه من ميزانية الدولة، بما يعود بالنفع على العاملين فى هذا القطاع الحيوى ويكون منافسا لباقى القنوات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

تمثيل الأحزاب فى برلمانات 10 دول عالمية (خريطة تفاعلية)

ياسمين فواز 11:27 ص, الخميس, 6 فبراير 20

«خطة البرلمان» تستكمل مناقشة الحساب الختامي الأسبوع المقبل

ياسمين فواز 10:32 م, الأربعاء, 5 فبراير 20

«إعلام البرلمان» تدعو رئيس قناة السويس لعرض خطة النهوض بالهيئة

ياسمين فواز 5:12 م, الثلاثاء, 4 فبراير 20

برلماني يطالب وزراء الإسكان والصحة والبيئة بإنقاذ بحيرة التمساح

ياسمين فواز 4:29 م, الثلاثاء, 4 فبراير 20

البرلمان يستقبل السفراء الأفارقة لتعميق العلاقات بين دول القارة

ياسمين فواز 4:34 م, الخميس, 30 يناير 20

«التنمية المحلية» تقدم كشف حساب للبرلمان في ملف الأمطار والقمامة وتطوير الطرق

ياسمين فواز 12:40 ص, الأربعاء, 29 يناير 20