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استغاثة تكشف تعذيب شخصين لمواطن وصعقه بالكهرباء بمدينة بدر

بسبب خلافات بينهم.
أماني عوض 2:39 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22 2:39 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

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كشفت أجهزة الأمن عن واقعة احتجاز شخصين لآخر في شقة بمنطقة بدر بمحافظة القاهرة، والاعتداء عليه بالضرب والصعق بالكهرباء، وألقت القبض على المتهمين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي، بسماع صوت إستغاثة من داخل إحدى الشقق السكنية، بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات والإنتقال لمحل الواقعة، أمكن ضبط شخصين -مقيمان بذات العقار- وبصحبتهما المجني عليه، وبه إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم وصعق كهربائي.

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ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضُبط بحوزتهما سلك كهرباء، حزام قماش، هاتف محمول يحتوى على مقاطع فيديو أثناء التعدي على المجني عليه بالضرب.

وبمواجهة المتهمان أقرا بالتعدي على المجني عليه، وإحداث ما به من إصابات لوجود خلافات بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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