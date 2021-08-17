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استعلم واعرف نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوزارة

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحصول عن نتيجة الثانوية العامة 2021 إلكترونيا
جهاد سالم 3:06 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 3:06 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021.

اعرف نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحصول عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، إلكترونيا، بالاسم ورقم الجلوس.


ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية من جميع المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس


واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وقائمة العشر الأول.

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نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشف الوزير عن انخفاض المجاميع مقارنة بالسن آت الماضية ، حيث لم يحصل أحد بالشعبة الأدبية على مجموع أعلي من 96%.

وانخفض عدد الطلاب الحاصلين على أعلي من 95٪ بالشعبة العلمية ” علوم، رياضيات” ، فيما لم تشهد نتيجة الثانوية العامة 2021 حصول أي طالب على 100٪.

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع التربية التعليم


ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، على موقع وزارة التربية والتعليم الساعة السادسة مساء اليوم .

موقع وزارة التعليم لنتيجة الثانوية العامة 2021

وستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية لجميع الطلاب بكافة المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا إرسال النتيجة للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

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